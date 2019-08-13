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Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de yöresel ev yemeklerinin başında gelen dolma ve sarma, düğünlerde da dev kazanlarda odun ateşinde pişirilip, gelen misafirlere ikram ediliyor.

Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'de yöresel ev yemeklerinin başında gelen dolma ve sarma, düğünlerde da dev kazanlarda odun ateşinde pişirilip, gelen misafirlere ikram ediliyor.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde düğün yemeği geleneği hala devam ediyor. Hazır yemek sektörünün yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş azalan imece usulü yapılan düğün yemekleri hala yaşatılmaya çalışılıyor. İlçede ki bayandalar, imece usulü bir araya gelerek yüksük çorbası, dövme pilavı , dolma sarma gibi çeşitli düğün yemekleri hazırlayıp misafirlerine ikram ediyorlar.
Düğün yemeği olarak en çok rağbet gören yemeklerin başında ise dev kazanlarda odun ateşinde pişirilerek hazırlanan patlıcan ve biberle yapılan dolma ve asma yaprağı veya lahana ile yapılan sarmalar geliyor.
YEMEKLER İMECE USULÜ HAZIRLANIYOR
Bu yemeklerin en büyük özelliği ise kadınların birbirine yardım etmesiyle yapılması ve odun ateşinde pişirilmesi olarak bilinmekte. Gençliğinden beri düğün yemekleri için komşularına yardıma giden 80 yaşındaki Halime Ağsubaşı, kadınlara yaptığı desteklerle örnek oluyor. Çoğu yerde düğün sahiplerinin artık yemek şirketleri ile anlaşarak bu işi çözdüklerini belirten Halime Ağsubaşı, "Bizim buralarda hala düğün yemekleri yapılıyor. Bu yemeğin tadını inanın hiç bir yerde bulamazsınız. Yufka ekmek, yanında dolma ve sarma ve cacık. Zahmetli olmasının yanında çok lezzetli olan bu yemeklere kim hayır diyebilir ki" dedi.

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Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolmaOsmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolmaOsmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolmaOsmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma

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