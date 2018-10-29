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Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamına yürütülen arama çalışmalarında teröristlere ait toprağa gömülü bidon bulunduğu belirtilen açıklamada, bidon içerisinde 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 8 elektronik devre kartı, 13 elektrikli fünye, patlayıcı düzeneğine bağlı el telsizi, araç tipi telsize ait mikrofon, güneş paneli voltaj çevirici ele geçirildiği aktarıldı.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
eyp Malzeme Osmaniye PKK

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