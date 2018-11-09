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Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında örgüt mensuplarınca kullanılan sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınakta yapılan aramada 3 ayrı noktada tüpe bağlı kablolu el yapımı patlayıcı düzenekleri, patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çeşitli ebatlarda 7 mutfak tüpü, mutfak gereçleri, sağlık ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye patlayıcı düzenekleri sığınak

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