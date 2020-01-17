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  4. Osmaniye'de engelli ve böbrek hastası öğrenci, karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

Osmaniye'de engelli ve böbrek hastası öğrenci, karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Osmaniye'de engelli ve böbrek hastası öğrenci, karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi bedensel engelli ve böbrek yetmezliği hastası Alara Yasdıman'a karnesi, tedavi gördüğü hastanede verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, beraberinde Okul Müdürü Eyyüp Şamil Çetinkale ile Kadirli Devlet Hastanesi'nde, diyaliz makinesine bağlı şekilde tedavisi süren Alara Yasdıman'ı ziyaret etti. Karnesini ve takdir belgesini Tapsız'dan alan Yasdıman, kendisine yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadı.

Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasdıman'ın 10'uncu sınıflarda okul birincisi olduğunu belirterek "Ev Okulum Projesi kapsamında eğitim öğretim gören öğrencimiz Alara'ya karnesini hastanede verdik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin başarılarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

- Hastane odasında duygulu anlar yaşandı

Tapsız'ın konuşması sırasında duygulanan ve gözyaşı döken Alara Yasdıman, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Başarısında emeği geçenlere ve karnesini hastaneye getiren Tapsız'a teşekkür eden Yasdıman, "Geçen yıl da geldiğinizde beni çok mutlu ettiniz. Hastaneye gelerek bana karnemi vermeniz beni çok duygulandırdı. Onur duydum." dedi.

Müdür Eyyüp Şamil Çetinkale de Alara Yasdıman'ın okulun sevilen ve başarılı öğrencilerinden olduğunu belirtti.

Konuşmalardan sonra Alara Yasdıman'a çeşitli hediyeler de verildi.

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