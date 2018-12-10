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Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Kemal E.'nin (58), tabancayla öldürdüğü eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.

Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ,(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'de Kemal E.'nin (58), tabancayla öldürdüğü eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E. (27), Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Dün akşam merkeze bağlı Dereli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dolmuş şoförü Kemal E., iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre (22) ve kızı Didem'e (19) kurşun yağdırdı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. yaralı halde pencereden kaçarak komşulara sığındı. Kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Hürü E. ve Oğuzhan E.'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hürü ve Oğuzhan E., Düziçi Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, başından yaralanan Emre E.'nin özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü, Didem E.'nin ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği öğrenildi.
CİNAYETİN ARDINDAN JANDARMAYI ARAMIŞ
Cinayet şüphelisi Kemal E., olaydan sonra 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak, "Ailemi vurdum. Gelin benim hayati güvenliğimi alın" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Daha sonra kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Kemal E.'nin, aile üyeleriyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürüldü.

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Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildiOsmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildiOsmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildiOsmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi

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