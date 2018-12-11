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Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 00:44 | Son Güncelleme

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA YAKALANDI Osmaniye'de eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.'yi (27), tabancayla öldürdüğü şüphesiyle aranan Kemal E.

Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA YAKALANDI
Osmaniye'de eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.'yi (27), tabancayla öldürdüğü şüphesiyle aranan Kemal E. (58), olayın işlendiği köye yakın ormanlık alanda jandarma takibiyle yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Kemal E.'nin intihara teşebbüs ettiği ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)

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