Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA YAKALANDI

Osmaniye'de eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.'yi (27), tabancayla öldürdüğü şüphesiyle aranan Kemal E. (58), olayın işlendiği köye yakın ormanlık alanda jandarma takibiyle yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Kemal E.'nin intihara teşebbüs ettiği ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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