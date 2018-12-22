Osmaniye'de eski muhtarın öldürülmesi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, eski Hacıhaliloğlu köyü muhtarının evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan aralarında köy muhtarının da yer aldığı 2'si tutuklandı.

Eski köy muhtarı Kemal Duyar'ın 3 Ağustos'ta evinde tüfekle öldürülmüş bulunmasının ardından Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, köyün muhtarı S.D'nin de arasında yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan azmettirici olduğu iddia edilen Hacıhaliloğlu köyü muhtarı S.D. ile cinayeti işlediği ileri sürülen S.B. tutuklandı, Y.Ş. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemal Duyar'ın 3 Ağustos'ta evin dışından ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmiş, zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

