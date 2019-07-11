Osmaniye'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE merkezli 2 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Osmaniye'deki kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, sabahın erken saaatlerinde, Osmaniye merkezde 5 ve Adana'da 1 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, Ş.K., U.K., S.Ş., M.C., F.K. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



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