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Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY'den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde operasyon düzenlendi. Osmaniye'de de tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan 12 eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyedeOsmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede

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