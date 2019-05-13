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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Örgüte üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'inin sorgusu ise devam ediyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Osmaniye yapılanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay, öğretmen, iş adamı ve esnafların bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.U. ile M.B. tutuklandı, E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.D, S.A, E.Ç, A.T ve M.G'nin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Osmaniye

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