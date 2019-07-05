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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün il kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekip, örgütün kadın yapılanması içerisinde sohbetlere katıldığı, örgüte sadaka, kurban adı altında para yardımı yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.

Şüpheliler C.Ç, U.Y, Ş.K, Ç.E, H.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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6 şüpheli FETÖ/PDY kadın yapılanması operasyon Osmaniye

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