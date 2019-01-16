Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında meslekten ihraç eski savcı ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında daha önce adli işlem yapılan, aldıkları cezaların ardından yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan eski savcı R.B., Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski memur S.K., Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan özel sektör çalışanı C.K., Gaziantep 7. Ağır Ceza ve Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski öğretmen H.K., Akşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararları bulunan FETÖ kuruluşu çalışanları Z.E. ve E.E. yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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