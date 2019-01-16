HABER

Osmaniye'de FETÖPDY operasyonu 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Osmaniye'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında meslekten ihraç eski savcı ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında meslekten ihraç eski savcı ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖPDY soruşturmaları kapsamında, haklarında daha önce adli işlem yapılan, aldıkları cezaların ardından yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan eski savcı R.B., Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski memur S.K., Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan özel sektör çalışanı C.K., Gaziantep 7. Ağır Ceza ve Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski öğretmen H.K., Akşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararları bulunan FETÖ kuruluşu çalışanları Z.E. ve E.E. yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

PARTNERVücudunu gören inanamıyorVücudunu gören inanamıyor
Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulunduKınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu
İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ettiİmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

'Gezmeye gidiyorum' diye çıktı, eve cesedi geldi

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.