Osmaniye'de firari FETÖ zanlısı eski polis yakalandı

OSMANİYE (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski polis, Osmaniye'de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru H.R'nin (31) kent merkezinde bir adreste olduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmasıyla zanlı gözaltına alındı.
H.R'nin 2017'de meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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