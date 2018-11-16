Osmaniye'de firari FETÖ zanlısı eski polis yakalandı

OSMANİYE (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski polis, Osmaniye'de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru H.R'nin (31) kent merkezinde bir adreste olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla zanlı gözaltına alındı.

H.R'nin 2017'de meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

