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Osmaniye'de firari FETÖ zanlısı eski polis yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Osmaniye'de firari FETÖ zanlısı eski polis yakalandı

OSMANİYE (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski polis, Osmaniye'de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru H.R'nin (31) kent merkezinde bir adreste olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla zanlı gözaltına alındı.

H.R'nin 2017'de meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Osmaniye

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