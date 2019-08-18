HABER

Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi.

Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Üzerine ağaç düşen bazı araçlar ile mezarlarda hasar meydana geldi.
Kadirli ile Sumbas'ta, dün gece başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, bugün de sürdü. Fırtınada Harkaçtığı, Alibeyli ve Yeşilyayla mahallelerindeki elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı ev, araç, ahır ve mezarlarda ise hasar oluştu. Alibeyli Mahallesi'nin muhtarı Ali Halaç, mahallelerinde ilk defa böyle fırtına gördüklerini belirterek, "Hiç ummadığımız bir anda yağmur ve şiddetli rüzgar ile büyük afet yaşadık. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle de bir süre köyümüze elektrik verilemedi. Allah'a şükür, can kaybımız yok" dedi.
Harkaçtığı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Ziyan ise evde ailesiyle oturdukları sırada büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Dışarı çıktığımızda ağacın evimizin üzerine düştüğünü gördük. Çatlaklar oluşan evimize giremiyoruz. Destek istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan mahallelerde elektrik sorunu yaşanırken, görevlilerin yoğun çalışma yaptığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildiOsmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildiOsmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildiOsmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasındaŞanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
Çağlayan'da halk otobüsü aniden fren yapan kamyona çarptı(Geniş haber)Çağlayan'da halk otobüsü aniden fren yapan kamyona çarptı(Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.