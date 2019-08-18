Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Üzerine ağaç düşen bazı araçlar ile mezarlarda hasar meydana geldi.

Kadirli ile Sumbas'ta, dün gece başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, bugün de sürdü. Fırtınada Harkaçtığı, Alibeyli ve Yeşilyayla mahallelerindeki elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı ev, araç, ahır ve mezarlarda ise hasar oluştu. Alibeyli Mahallesi'nin muhtarı Ali Halaç, mahallelerinde ilk defa böyle fırtına gördüklerini belirterek, "Hiç ummadığımız bir anda yağmur ve şiddetli rüzgar ile büyük afet yaşadık. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle de bir süre köyümüze elektrik verilemedi. Allah'a şükür, can kaybımız yok" dedi.

Harkaçtığı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Ziyan ise evde ailesiyle oturdukları sırada büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Dışarı çıktığımızda ağacın evimizin üzerine düştüğünü gördük. Çatlaklar oluşan evimize giremiyoruz. Destek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan mahallelerde elektrik sorunu yaşanırken, görevlilerin yoğun çalışma yaptığı belirtildi.

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