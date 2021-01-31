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Osmaniye’de fırtınada yollar kullanılamaz hale geldi

31.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağmurda köprüler çöktü, yollar kullanılamaz hale geldi.Osmaniye’de etkili olan fırtına ve sağana yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağmurda köprüler çöktü, yollar kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye’de etkili olan fırtına ve sağana yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hasanbeyli ilçesinde fırtına ve yağış nedeniyle köprüler çökerken, yollarda yarıklar oluştu. Yaşanan felakette maddi hasarın meydana geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti. Fırtına nedeniyle oluşan yaraların kısa sürede sarılacağını ifade eden Başkan Denizoğlu, “Çok şükür yaşanan büyük olumsuzluğa rağmen can kaybımız ve yaralımız yok. Ancak çok büyük miktarda maddi hasar oluştu. Bir köprü tamamen çökerken, 3 köprüde ise kısmı hasar oluştu. Ana arterler başta olmak üzere birçok yol, adeta bıçakla kesilmiş gibi ikiye ayrıldı. Bazı bölgelerde kanalizasyon hatları zarar gördü. 5 bölgede sulama kanallarının tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği ve 10 yerde istinat duvarı devrildi. Yollarda derin çukurlar oluşurken, birçok yerde toprak kayması meydana geldi. Birkaç yerde ise ahırlar ve içeride bulunan hayvanlar zarar gördü” dedi.

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