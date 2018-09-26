Osmaniye'de fıstık hasadı başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte 132 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında yaklaşık 51 bin ton ürün beklendiğini söyledi.

Coşkun, beraberinde AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'la, kentteki bir tarlada traktörle yer fıstığı hasadı yaptı.

Hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Coşkun, yer fıstığının kent ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Coşkun, üreticilere bereketli bir hasat gerçekleştirmeleri temennisinde bulunarak "Bilindiği üzere, en önemli tarım ürünlerimizden birisi olan yer fıstığı, ilimizin adıyla anılıyor. Bu yıl inşallah birinci ve ikinci ürün olmak üzere toplam 132 bin dekar alanda ekimi yapılan fıstıkta, yaklaşık 51 bin ton ürün bekliyoruz. Bütün çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu da yer fıstığı sektörünün geliştirilmesi, endüstriyel hale getirilebilmesi, çeşitlendirilebilmesi ve daha farklı alanlarda pazarlanabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da yer fıstığının kent ve ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, çiftçilere bereketli hasat gerçekleştirmesi temennisinde bulundu.

