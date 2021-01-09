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  4. Osmaniye’de fundalık alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye’de fundalık alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

09.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde fundalık alanda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde fundalık alanda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönüm fundalık alan kül olurken soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesi Alibeyli Köyü Kalfa Mahallesi Horozlar mevkiinde nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yangın çıktı. Fundalık alanda başlayan yangında alevlerin kısa sürede etrafı sardığını gören çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı yere kısa sürede ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramasının önüne geçti. 5 dönüm fundalık arazinin kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangının çıktığı alana gelen Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu yetkililerden yangınla ilgi bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seyitoğlu, fundalık alanda çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana geçmeden söndürüldüğünü söyledi.

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