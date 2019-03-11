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Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Osmaniye’de park halindeki üç araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Osmaniye’de park halindeki üç araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Araçları ateşe veren kasklı iki kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi, Hilmi Karaboran Caddesi’nde, araç kiralama ve büfe işletmeciliği yapan Bilgin Obut’a (50) ait park halindeki iki kamyonet ve otomobilde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
Araçların alevler içinde kaldığını gören mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bu arada, üç aracın ateşe verilmesi araç sahibi Obut’a ait iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Motosikletle araçların yanına gelen kasklı iki kişinin, önce iş yerinin karşı tarafında bulunan iki kamyoneti ateşe verdiği, ardından şüphelilerden birisinin motosiklet üzerinde beklerken diğerinin iş yerinin önünde bulunan otomobilin yanına gelerek aracı ateşe verdiği ve daha sonra motosiklete binerek olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı

Osmaniye’de gece yarısı üç araç kundaklandı
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