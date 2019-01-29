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Osmaniye'de, hafif ticari araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de, hafif ticari araç alev alev yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Olay, D-400 Karayolu Kanlı geçit mevkiinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden kent merkezine giden Fuat Kaynar'ın kullandığı 80 BB 675 plakalı hafif ticari araç motor bölümünden yanmaya başladı. Kaynar aracı hemen emniyet şeridine çekip, durdurdu. Kaynar ve beraberinde bulunan 4 kişinin indiği araç, alevler içinde kaldı. Yakındaki bir akaryakıt istasyonu çalışanlarının yangın tüpü ile müdahale ettiği ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın, tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç yangını, cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.

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Osmaniye'de, hafif ticari araç alev alev yandı

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