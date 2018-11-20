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Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerine operasyon 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de polisin sabahın erken saatlerinde 19 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de polisin sabahın erken saatlerinde 19 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, değişik mahkemelerce haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kent merkezinde ki 19 ayrı adrese, 178 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlal etme suçlarından dolayı 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasından aranan A.K. (20) ve hırsızlık suçlarından dolayı 8 yıl hapis cezasıyla aranan F.T. (52), hırsızlık suçlarından 7 yıl 3 ay hapis cezasından aranan M.Ç. (61) ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan C.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonda polise karşı mukavemet olayında kullanılan 2 adet tek kırma tabir edilen tüfek ve bu tüfeklere ait 28 adet fişek, M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde ise 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 5 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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