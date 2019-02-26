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Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi, 6 Suriyeli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

OSMANİYE Polisi'nin şüphe üzerinde takibe aldığı minibüste, elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Polisi'nin şüphe üzerinde takibe aldığı minibüste, elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu. Suriye uyruklu 6 şüpheli, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan minibüste yapılan aramada koltuklarının altına siyah poşetlere konularak gizlenmiş elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu.

Minibüste bulunan Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliğinde olup olmadıklarının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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