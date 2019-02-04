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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Güney Çevre Yolu Üzeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Karacalar köprüsü istikametine doğru seyir halinde olan Ali T. (31) idaresindeki 80 GV 418 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Ömer S.nin kullandığı 33 D 4380 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki otomobil de savrularak, Vali Kerem Al Rekreasyon alanındaki yürüyüş yoluna şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Ali T. ve Ömer S. ile birlikte, araçtaki Kerem D.(27), Zahide Gül B.(9), Fatma Sena B.(6), Abdullah Talha B.(11) ve Mehmet Ege S.(7) olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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