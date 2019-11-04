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Osmaniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Osmaniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İsmet Bölücek’in kullandığı otomobil, Osmaniye-Kadirli yolu Gökçedam köyü yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Bölücek, Meryem Bölücek (7) ve 1 aylık bebek Temir Mustafa Bölücek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Temir Mustafa Bölücek kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadirli Kaza Osmaniye

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