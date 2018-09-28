Osmaniye'de iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki tırın karıştığı kazada tır şoförlerinden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
Burgaçlı Viyadüğü'nde Ferit Bilgin'in (56) kullandığı 34 BU 5488 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) idaresindeki 01 DUZ 87 plakalı tıra arkadan çarptı.
Tır şoförü Bilgin kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer tır şoförü Altundağ yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı şoför Altundağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol tırların çekilmesiyle tekrar açıldı.
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