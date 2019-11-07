Osmaniye'de ilkokulda "kumru hassasiyeti"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir ilkokulun toplantı salonundaki projeksiyon cihazının üzerine yuva yapan kumru ve yavrularına zarar gelmemesi için etkinliklerin yeri değiştirildi.

Kadirli İMKB İlkokulu öğretmen ve idarecileri, yaklaşık 3 ay önce, üçüncü kattaki toplantı salonunun açık penceresinden giren bir kumrunun, projeksiyon cihazı üzerine yuva yaptığını ve burada kuluçkaya yattığını fark etti.

Kumrunun kuluçka döneminde zarar görmemesi için hassasiyet gösteren okul idaresi, toplantı ve etkinliklerin bazı boş sınıflarda yapılmasını kararlaştırdı. Kumru, yaklaşık 3 aydır kullanılmayan toplantı salonunda yumurtalarından çıkan iki yavrusuna bakmaya başladı.

Okul idarecileri de bu süreçte kumru ve yavrularını, aç kalmamaları için zaman zaman su ve ekmek kırıntılarıyla besledi.

- "Onlar ekosistemin parçası olacağı için mutluyuz"

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun toplantı salonundaki projeksiyon cihazının üzerine yuva yapan kumruyu yaklaşık 3 ay önce fark ettiklerini söyledi.