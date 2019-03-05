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Osmaniye’de iplik yüklü tırdan kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 216 bin 387 lira olan 35 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, E 90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında S.A.

Osmaniye’de iplik yüklü tırdan kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 216 bin 387 lira olan 35 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, E 90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında S.A. (30) yönetimindeki 27 plakalı iplik yüklü tırı durdurdu. Jandarmanın "Huzur" ve "Örtü" isimli dedektör köpekleriyle tırda arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine kaçak sigara tespit edildi. Detaylı arama için emniyet bahçesine götürülen araçta yapılan aramada, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.A., sorgusunun ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Osmaniye’de iplik yüklü tırdan kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de iplik yüklü tırdan kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de iplik yüklü tırdan kaçak sigara çıktı

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