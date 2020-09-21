HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmeburun köyünde arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Osmaniye’nin Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmeburun köyünde arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, H.K. ve H.Ş. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen, kaçak kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet delici kesici alet, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 7 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildiMilli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
2020 Apple akıllı saatleri ve Apple Watch SE 2020 Apple akıllı saatleri ve Apple Watch SE
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam geldi mi?
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Yunanistan toplantısı yarın
Türkiye-Yunanistan arasında kritik toplantı
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'deki yangından kahreden haber
Niğde depremi sonrası korkutan 'volkan' uyarısı
Niğde depremi sonrası korkutan 'volkan' uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.