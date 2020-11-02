Osmaniye’de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Osmaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 36 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 bin 243 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 910 paket sigara kağıdı, 272 bin 400 dal bandrolsüz içi boş makaron, 200 dal bandrolsüz tütün sarılı makaron, 112 kilogram kıyılmış tütün, 11 adet kaçak oto teybi, 67 adet kaçak tıraş makinesi, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 18 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatı ile işlem yapılarak serbest bırakıldı.

