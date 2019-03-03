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Osmaniye'de kadın muhtar adaylarından güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

İl merkezindeki mahalle muhtarlıklarına aday 18 kadın, erkek rakiplerine karşı seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor - Yeniden aday olan Alibeyli Mahallesi Muhtarı Hülya Önal: - "Mahallelilerden kadın adaylarımızı desteklemelerini istiyorum. Kadının elinin değdiği her yer adeta cennete dönüyor"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de il merkezindeki mahalle muhtarlıklarına aday 18 kadın, erkek rakiplerine karşı birlikte seçim çalışması yapıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallelerinden muhtar adayı olan 18 kadın, belli aralıklarla bir araya gelerek, seçim öncesi izleyecekleri yol konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.

Erkek rakiplerine karşı güç birliği yapan kadın adaylar, mahallelerde seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Yeniden aday olan Alibeyli Mahallesi Muhtarı Hülya Önal, yaptığı açıklamada, 2009'da Osmaniye'de tek kadın muhtar olarak seçildiğini, 2014'te ise bu sayının 2'ye yükseldiğini söyledi.

Bu seçimlerde il merkezinde 18, ilçe ve köylerde ise 24 kadının muhtarlık için aday olduğunu bildiren Önal, "Kent merkezimizde 36 muhtarlık bulunuyor. Kadın muhtar adaylarımızla bir araya geldiğimizde onlara çalışmalarım hakkında bilgi veriyorum. Mahallelilerden kadın adaylarımızı desteklemelerini istiyorum. Kadının elinin değdiği her yer adeta cennete dönüyor." diye konuştu.

Kadın adayların çıktıkları yoldan dönmemesini isteyen Önal, "Başarı tesadüf değildir, emek ister, gönüllülük ister. Arkadaşlarımız da bu hedef doğrultusunda yola çıkmış. Onlara kadın muhtar olarak örnek olabildiysem ne mutlu bana. Sayımızın daha da artmasını isterim." dedi.

Ulaşlı Mahallesi Muhtar Adayı Tülay Barutçu da kadının neler yapabileceğini göstermek için yola çıktığını belirterek, "Seçim sonucunda kentteki kadın muhtar sayısının artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Rızaiye Mahallesi Muhtar Adayı Öznur Toprak ise mahalle sakinlerinin adaylığını olumlu karşıladığını ifade etti.

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