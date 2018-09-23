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Osmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de kadınların nar ekşisi mesaisi başladı.

Osmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de kadınların nar ekşisi mesaisi başladı. Hasadı yapılan mahsul, imece usulü bir araya gelen kadınların hamaratlı ellerinden geçip, salataların ve yemeklerin vazgeçilmez lezzeti nar ekşisine dönüşüyor. Bin bir zahmetle tamamen doğal yollarla yapılan nar ekşisi, hem yemeklere lezzet katıyor hem de içinde barındırdığı c vitamini ile bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Kadınların imece usulü birbiriyle yardımlaşması ile yapılan nar ekşisi yapımı, değişik aşamalardan geçerek sofralara kadar geliyor. Osmaniye'de bahçelerde narların olgunlaşması ile birlikte kadınlar nar ekşisi yapmak için kolları sıvadı.
Narların yoğun olarak bulunduğu yerlerden birisi olan merkeze bağı Akyar köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulü birbirleriyle yardımlaşarak nar ekşisi hazırlıyor. Köy sakinlerinden Sadiye Yeşiller nar ekşisi yapımının gerçekten çok zor olduğunu belirterek, hazırladıkları nar ekşilerinin bir kısmını kendileri için ayırdıklarını bir kısmını ise satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.
Yeşiller, bu yıl nar ekşisinin kilosunun 35 ile 40 TL arasında değişen fiyatlarla satılmasını beklediklerini kaydetti. Hazırladıkları doğal el yapımı nar ekşisi için Türkiye'nin değişik illerinden sipariş aldıklarını belirten Sadiye Yeşiller, zahmetli nar ekşisinin yapımıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:
"Öncelikle komşu kadınları ile narları ağaçlardan topluyoruz. Ardından toplanan narları çırpıyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Ardından narlar çekiliyor ve suyu süzülüyor. Süzülen nar suyu ise odun ateşinde ağır ağır yaklaşık 2 ile 3 saat arasında koyulaşıncaya kadar kaynatılıyor. Soğumaya bırakılan nar ekşisi ardından şişelere konuyor."
Nar ekşisi yapımının ortalama 2 veya 3 gün sürdüğünü belirten Yeşiller, hazırlanan ürünün tamamen doğal ve içinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığını dile getirdi.
Nar ekşisinin bu kadar zahmete rağmen bu yılda geçen yılki fiyattan satıldığını hatırlatan Yeşiller, "Elleriniz kararıyor nar yüzünden. Ekşi ise ellerinizi yakıyor. Toplaması, çırpması kaynatması hepsi zahmetli emek isteyen bir iş. Bu emeğe normalde nar ekşisinin kilosunun 50 TL olması gerekir. Ancak biz vatandaşlarımızı da düşünüyoruz. O yüzden kilosunu geçtiğimiz yılki fiyattan vermeye çalışacağız" dedi.
Yeşiller, Nar ekşisi kabuklarını da atmadıklarını kurutarak yakacak olarak kullandıklarını aktardı.

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Osmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisiOsmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisiOsmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisiOsmaniye'de kadınların nar ekşisi mesaisi

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