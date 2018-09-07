Osmaniye'de kamyonet devrildi: Baba öldü, oğlu yaralı

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetteki Kamil Danacı yaşamını yitirdi, aracı kullanan oğlu Bülent Danacı ise yaralandı.
Kaza, otoban gişeleri mevkiinde meydana geldi. Mustafabeyli yönünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Bülent Danacı yönetimindeki 01 LD 643 plakalı kamyonet, iddiaya göre havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Bülent Danacı ile babası Kamil Danacı, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Kamil Danacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirirken, Bülent Danacı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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