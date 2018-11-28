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Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan kardeş kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde Mustafa Y'ye ait evde 3 kardeş bir araya geldi. Bir süre sonra Yusuf Y. ile ağabeyleri Mustafa Y. ve Cengiz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Y, bıçakla ağabeylerini yaralayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Mustafa Y. ve Cengiz Y. özel araçlarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalenin ardından Cengiz Y, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kavga sırasında kendisi de yaralanan ve kaçan zanlı Yusuf Y. polis tarafından yakalandı.

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