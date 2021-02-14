HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de karı koca birer gün arayla korona virüse yenik düştü

Osmaniye’de karı koca birer gün arayla korona virüse yenik düştü

14.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye’de karı koca birer gün arayla korona virüse yenik düştü

Osmaniye’de korona virüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşluğ çifti birer gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti korona virüse yakalandı.

Osmaniye’de korona virüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşluğ çifti birer gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti korona virüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti.
Mustafa Okuşluğ’un Selimiye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Hepsi fuhuştan yakalandı!Hepsi fuhuştan yakalandı!
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var

Bebek’te denetimde ilginç anlar: Soğan almaya çıkmıştım

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Hepsi fuhuştan yakalandı!

Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün

Normalleşmeyle ilgili yeni açıklama: Zaman verip 'ama' dedi

'Yerinde karar' dönemiyle ilgili önemli açıklama: Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım

Türkiye bu haberi bekliyor: Hızlı açmak lazım

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül Özdemir'le ilgili yen gelişme: Yeniden otopsi istendi

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül'le ilgili yen gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.