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  4. Osmaniye’de ki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Osmaniye’de ki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

19.02.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de ki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinde ağır yaralandığı silahlı kavga olayında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gençte hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinde ağır yaralandığı silahlı kavga olayında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gençte hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Şehit Orhan Gök mahallesi Toki evleri civarında meydana geldi. İddiaya göre Zafer Eyi (33) ve Barış Akgöllü isimli iki arkadaş, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa M. adlı kişi ile boş alanda karşılaştılar. Aralarında başlayan tartışma sonrası M.M. adlı kişi yanında bulunan tabanca ile iki arkadaşa kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Barış Akgöllü ve Zafer Eyi ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zafer Eyi hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Barış Akgöllü ise yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana Balcalı Hastanesine sevk edildi. Barış Akgöllü’de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı Mustafa M. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye’de ki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

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