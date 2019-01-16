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Osmaniye'de köyleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.

Osmaniye'de köyleri su bastı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.
Kadirli ilçesinin Azaplı, Hardallık ve Aydınlar köyünde şiddetli yağmur, hayatı felç etti. 2 gündür aralıksız devam eden yağmur sele döndü, tarım arazilerinin yanı sıra onlarca ev su altında kaldı. Özellikle Azaplı köyünde 1 metreyi bulan su, evlerdeki eşyaları zarar verdi, araçlar suya gömüldü. Köylerin ilçeye bağlantı yolları da kapandı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de köyleri su bastıOsmaniye'de köyleri su bastıOsmaniye'de köyleri su bastıOsmaniye'de köyleri su bastı

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