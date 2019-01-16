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Osmaniye'de köyleri su bastı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

AFAD TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirterek, tahliye çalışmalarının başladığını bildirdi.

AFAD TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirterek, tahliye çalışmalarının başladığını bildirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi
İlimize bağlı Kadirli İlçesi Azaplı köyünde 10, Koçyurdu köyü nde 1, Kerimli köyünde 4, Hacıhaliloğlu köyü nde 1, Aydınlar köyü nde 50, Sumbas İlçesi Köseli köyünde ise 1 evi su bastığı ihbarı üzerine harekete geçen Osmaniye AFAD Arama ve Kurtarma ekibi, olay yerlerine vardıktan sonra su tahliye işlemlerine başlamış ve olaylar esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmamakla birlikte şu anda Devlet Su İşleri ve Osmaniye İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve Jandarma ekiplerinin de desteğiyle AFAD ekibinin müdahale işlemleri devam etmektedir.
KOYUNLAR TELEF OLDU
Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde Emrah Büyükkoç?a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde sel sularının altından kalan 32 küçükbaş hayvan telef oldu. Mahalle muhtarı Ahmet Kurt, Yukarı bölgedeki köylerden inen sular, bizim köyümüzde toplandı. Bu sebeple ahırlar, tarım arazileri ve evlerimizde su baskınları oluştu. Hayvanlarımız telef oldu dedi.

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