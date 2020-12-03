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Osmaniye’de kumar oynatılan iş yeri kapatıldı

03.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında kumar oynatıldığı ve alkol alındığı tespit edilen iş yeri kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi Karataş Pasajında Covid-19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynatıldığı ve alkol alındığını tespit etti.

Osmaniye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında kumar oynatıldığı ve alkol alındığı tespit edilen iş yeri kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi Karataş Pasajında Covid-19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynatıldığı ve alkol alındığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine baskın yapan ekipler iş yerinin kaydı ve ruhsatı olmadığı bilgisine ulaştı. İçeride bulunan 20 şahsa da idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Covid-19 tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren ve ruhsatsız amacı dışında faaliyet gösteren iş yeri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 02 Aralık 2020 günü saat 22.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi Karataş Pasajında bulunan iş yerinde iskambil kağıtları, okey taşlarıyla oyun oynandığı ve alkol alındığı tespit edilmiştir. İş yeri incelendiğinde herhangi bir işletme ruhsatı olmadığı anlaşılmış ve olay yerinde bulunan 20 şahsa gerekli idari ceza tutanakları tanzim edilmiştir. Bahse konu iş yeri ilgili kurumlarla yapılan yazışma sonucu mühürlenecektir” denildi.

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