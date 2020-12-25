Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumara oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri bir evde kumara oynatıldığı bilgisini aldı. Merkez Mahallesinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler şahısları kumar oynarken suçüstü yakaladı. Evde bulunan 12 kişiye korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 47 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

