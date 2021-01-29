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  4. Osmaniye’de kumar oynayan 31 kişiye 106 bin lira ceza kesildi

Osmaniye’de kumar oynayan 31 kişiye 106 bin lira ceza kesildi

29.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 515 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.Y.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 515 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.Y. isimli şahsın evinde kumar oynattığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda ihbarı doğrulayan ekipler şahsın evine operasyon düzenledi. İçeriye giren jandarma ekipleri 31 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynamak ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmeleri gerekçesiyle 31 şahsa 106 bin 515 lira idari para cezası kesildi.
M.Ü.Y. ile M.Y. isimli şahıslar hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan, İ.B. isimli şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, yapılan üst aramalarında 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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