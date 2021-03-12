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Osmaniye’de kumar oynayan 7 kişiye 30 bin TL ceza

12.03.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de kumar oynayan 7 kişiye 30 bin TL ceza

Osmaniye’de düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 30 bin 66 lira cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Osmaniye’de düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 30 bin 66 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak üzerinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.
Olay yerinde gözaltına alınan şahıslara Kabahatler Kanunu’ndan ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 30 bin 66 lira para cezası uygulanırken, adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu.

Osmaniye’de kumar oynayan 7 kişiye 30 bin TL ceza

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