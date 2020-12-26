HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de kumara oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Osmaniye’de kumara oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

26.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye’de kumara oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Osmaniye’de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro ekipleri Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Osmaniye’de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro ekipleri Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler içerde 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve sigara içtikleri tespit edilen 9 şahsa korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira para cezası kesildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinin sahibi M.Y. hakkında ise idari işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Van'da korkutan depremVan'da korkutan deprem
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Ege'de fırtına uyarısı: Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Hayati uyarı: Yarın geceye kadar devam edecek

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.