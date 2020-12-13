HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

13.12.2020 18:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında 13 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Osmaniye merkez Rızaiye Mahallesi 10028 Sokak’ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan baskında içeride kumar oynatıldığını gören ekipler, 13 şahsa yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 40 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.B., B.G. ve N.Ş. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandıTartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Böylesi görülmedi! Filyasyon ekibi arayınca gerçek ortaya çıktı

Böylesi görülmedi! Filyasyon ekibi arayınca gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

13 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Siirt'te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Yarın kullanacaklar dikkat! İptal edildi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur evlere zarar verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.