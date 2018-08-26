HABER

Osmaniye'de makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

Kastabala Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın tarihi eserlere ulaşmadan söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti yakınlarındaki makilikte çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Kazmaca köyündeki Kastabala Antik Kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter ile yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, antik kente ulaşmadan söndürüldü. Yangında, aralarında bazı zeytin ağaçlarının da olduğu 20 dönüm alan zarar gördü

Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın çıkar çıkmaz ilgili kurumları bilgilendirdiklerini belirtti.

Alevlerin tarihi eserlere ulaşmaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Torun, "Yangın tarihi eserlere ulaşmadan söndürüldü. Aralarında zeytinlik de olan makilik ve otluk alanlar zarar gördü." dedi.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Şişli'de trafik kazası Şişli'de trafik kazası 
Kıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildiKıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yangın

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.