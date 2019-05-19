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Osmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı, renkli etkinliklerle kutlandı.

Osmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı, renkli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk Anıtı önündeki ilk törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu anıta çelenk koydu. 7 Ocak Stadyumu'nda yapılan törene ise Vali Ömer Faruk Coşkun, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve protokol üyeleri katıldı. Vali Coşkun, törene katılanların bayramını kutladı. Ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutladı. 19 Mayıs'ın, milletin 'Ya istiklal, ya ölüm' parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk günü olduğunu kaydeden Loğoğlu, "19 Mayıs; geleceğimizin teminatı olan gençliğe güven günüdür. Ne mutlu bizlere ki, kendisine güvenilen bu gençlik, 'İçinde bulunduğu ahval ve şeraiti düşünmeden', ecdadına layık olduğunu göstermiştir" dedi.
​Konuşmasının devamında gençlere seslenen Müdür Loğoğlu, "Bu bayram sizin, bu hafta sizin. Siz; milletin temel direği, dinamiğisiniz. Geleceğimizin teminatısınız. Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir" diye konuştu.
Konuşmanın ardından, yöresel halk oyunları gösterileri, eskrim, judo ve tekvando gösterileri sunuldu. Sporcuların yaptıkları zorlu hareketlerde sundukları performans, tribünleri dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

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Osmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandıOsmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandıOsmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandıOsmaniye'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

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