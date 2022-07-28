HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

28.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üzümlü Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki iş yerinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Murtaza Çam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çaldığını tespit etti.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, M.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Öte yandan, zanlının, iş yeri önündeki motosikleti alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiKocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL olduO belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu
O illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayıO illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!

Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.