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Osmaniye’de öfkeli damat dehşet saçtı:2 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 03:21 | Son Güncelleme

Osmaniye’de kayınpederi Erol G.

Osmaniye’de kayınpederi Erol G. İle tartışan Gökhan A. Pompalı tüfekle kayınpederi Erol G.’yi ve Erol G.’nin yeğeni Sırdaş G.’yi (17) öldürdü, baldızı Tuğba G’yi ise yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Gökhan A. İle kayınpederi Erol G. Arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan A. Yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Gökhan A.nın tüfeğinden çıkan kurşunlar Erol G.,Sırdaş G. Ve Tuğba G.’ye isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan yaralılar olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslar Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gökhan A.nın silahla vurduğu kayınderi Erol G. Ve Erol G.nin yeğeni olduğu öğrenilen Sırdaş G. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Tuğba G.nin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan Gökhan A.nın ise yakalanması için polisin yaptığı soruşturma sürüyor.

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