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Osmaniye'de oğul terör propagandasından tutuklandı, baba serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.G.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası M.G. serbest bırakıldı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Baş Mahallesi'nde oturan ve PKK/KCK ve PYD/YPG bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.G. ve oğlu H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silaha ait fişek, 1 boş kovan, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, baba M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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