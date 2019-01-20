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Osmaniye'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

Kadirli ilçesindeki yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaküçük köyü mezarlığı yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgar nedeniyle yayılmaya başlayan yangına Kadirli Belediyesi itfaiyesi ile Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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orman yangını Osmaniye

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