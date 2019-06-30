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Osmaniye'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Osmaniye'de orman yangını

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Mehmetli Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli, Osmaniye ve Adana'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

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Osmaniye'de orman yangınıOsmaniye'de orman yangınıOsmaniye'de orman yangınıOsmaniye'de orman yangını

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